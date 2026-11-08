Beyşehir'de kadınların poligonda rekabeti: atışta cesaret ve beceri öne çıktı

Beyşehir'de kadınların poligonda rekabeti

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir av tüfeği fabrikasının atış poligonunda düzenlenen etkinlik, kadınlara özel yarışmaya dönüştü. Organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve çok çeşitli meslek gruplarını temsil eden kadınlar katıldı. Etkinlik, hem eğitim hem rekabet unsurlarını bir arada sunarak katılımcılara yeni bir deneyim imkânı sağladı.

katılımcılar ve eğitim süreci:

Organizasyona, avukat, öğretmen, bilgisayar mühendisi, diyetisyen, tasarımcı, özel güvenlik görevlisi ve ralli pilotu gibi farklı mesleklerden kadınlar katıldı. 18 kadın yarışmacı, etkinlik öncesinde profesyonel eğitmenlerden güvenlik ve atış teknikleri üzerine eğitim aldı. Katılımcıların önemli bir bölümü için av tüfeği ile tanışma bu etkinlikte gerçekleşti; eğitmenlerin verdiği temel bilgiler ve uygulamalı alıştırmalar, saha performansının temelini oluşturdu.

Etkinliğin proje sahibi, organizasyon sorumlusu ve atış eğitmeni Nur Koçer, organizasyonun amacını ve duygularını şöyle özetledi: "Kadınlara özel böyle bir organizasyonu uzun zamandır hayal ediyordum". Koçer, katılımcıların cesaretini ve azmini göstermek istediklerini, eğitim sonrası performansın beklenenden iyi olduğunu vurguladı.

yarışma formatı ve ödüller:

Organizasyon iki farklı parkurda gerçekleştirildi; yarışmacılar hem hedefleri isabetle vurma hem de süreye karşı performans kriterleriyle değerlendirildi. Komutla birlikte koşarak silahlarının başına geçen yarışmacılar, belirlenen hedefleri vurabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışma boyunca heyecan ve rekabet bir arada yaşandı.

Yarışma sonunda ilk üçe girenlere av tüfeği hediye edildi. Ödüllerin yanı sıra organizasyon, katılımcılara atış sporuna dair özgüven kazandırdı ve sektörde kadın varlığını görünür kılmayı hedefledi.

Etkinliğe katılanlar deneyimlerini paylaştı. Ankara'dan gelen avukat ve ralli pilotu Begüm Şura Aşhan, daha önce tabancayla atış yaptığını ancak tüfek deneyiminin kendisi için yenilik olduğunu belirtti ve etkinlikten keyif aldığını söyledi. Beyşehir'de yaşayan avukat Nurseda Mızrak, ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını, kadınların da sektörde olduğunu gösterme açısından etkinliğin değerli olduğunu ifade etti.

Konya'dan katılan bilgisayar mühendisi Fatma Buzduk ile diyetisyen Şifa Dur Aslanca da silahla tanışmanın ve atış sporunu denemenin kendilerine keyif verdiğini belirtti. Sektörde yaklaşık 7 yıldır çalışan Emine Mızrak ise organizasyonun amaçlarından birinin atış sporlarına yönelik önyargıları kırmak olduğunu söyledi; üretimden montaja kadar sektörün birçok alanında kadın emeğinin bulunduğuna dikkat çekti.

Organizasyonun düzenlendiği Beyşehir'de farklı şehirlerden kadınları bir araya getiren etkinliğin, gelecek dönemde daha geniş katılımla sürdürülmesi hedefleniyor. Koçer, bir sonraki adımda hem tabanca hem de tüfek kategorilerinde daha kapsamlı eğitimler ve yarışmalar planladıklarını açıkladı. Etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunarken, kadınların atış sporlarındaki yeteneklerini sergilemelerine zemin hazırladı.

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