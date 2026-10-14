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Beyşehir'de kırsalda sağlık erişimi muhtarlarla dijitalleşiyor

Beyşehir Devlet Hastanesi ve muhtarların ortak projesiyle yatağa bağımlı ve ulaşım zorluğu çeken hastalar uzaktan doktor değerlendirmesine kavuşacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Beyşehir'de kırsalda sağlık erişimi muhtarlarla dijitalleşiyor

Proje ve hedefleri:

Beyşehir Devlet Hastanesi ile Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği iş birliğinde hazırlanan Muhtarlarımızla El Ele, Dijital Hastane Evinizde projesi, özellikle yatağa bağımlı ve hastaneye ulaşımda güçlük çeken vatandaşlara sağlık hizmetini yakınlaştırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, hastaneye ulaşamayan ve hekim değerlendirmesine ihtiyaç duyan hastaların uzaktan bağlantı yoluyla uzmanlarla görüştürülmesi planlanıyor. Programın temel hedefi, yerel düzeyde muhtarların aracı rolüyle hastaların hızlı şekilde hekim değerlendirmesine ulaşmasını sağlamak.

Sistem nasıl işleyecek:

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kutay Güven'in aktardığına göre, mahalle muhtarları ihtiyaç sahibi hastalara ulaşmada aktif rol üstlenecek. Örneğin psikiyatri değerlendirmesi gereken bir hasta için muhtarın evine gidilmesi, hastanın hastanede kurulan Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi üzerinden hekimle görüntülü görüşmesinin sağlanması öngörülüyor.

Bu görüşmelerde hastanın durumu değerlendirilip, gerekli durumlarda rapor ve tedavi süreçleri başlatılacak; tıbbi kararlar ise doğrudan hekimler tarafından verilecek.

Evde sağlık hizmetlerinin kapsamı:

Beyşehir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. İbrahim Fuat Kayıhan Kaya, yaklaşık dört yıldır yürüttükleri hizmet kapsamında yaklaşık 750 hastaya ulaştıklarını belirtti. Kaya, Beyşehir'in 68 mahalleli oluşu ve bazı yerleşim birimlerinin hastaneye uzaklığı nedeniyle hizmete erişimde gecikmeler yaşanabildiğini, uzaktan değerlendirme sisteminin bu noktada muhtarlarla iş birliğiyle çözüm üreteceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından sistem mahalle muhtarlarına tanıtıldı ve uzaktan hasta değerlendirme sürecinin işleyişine dair uygulamalı bilgiler verildi. Programın sonunda Başhekim Dr. Kutay Güven ile Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Erol arasında proje protokolü imzalandı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK YENİ BİR PROJE HAYATA...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK YENİ BİR PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR. BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ İLE BEYŞEHİR BİRLİK MUHTARLAR DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE HAZIRLANAN "MUHTARLARIMIZLA EL ELE, DİJİTAL HASTANE EVİNİZDE" PROJESİ, ÖZELLİKLE YATAĞA BAĞIMLI VE HASTANEYE GİTMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN VATANDAŞLARA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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