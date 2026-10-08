beyşehir'de sokak satıcılarına darbe: binlerce hap ve bonzai ele geçirildi

Beyşehir'de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarının önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldı. Operasyon, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine odaklandı.

ele geçirilenler:

Operasyonda toplam; 4 bin 203 adet uyuşturucu hap, 632 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet şarjör ve 3 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

şüpheliler ve süreç:

Olayla bağlantılı olarak 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin çalışmaları kapsamında yapılan bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

ELE GEÇİRİLENLER