Beyşehir'de sürdürülebilir avcılık için sıkı denetim

Denetimler yerinde devam ediyor:

Beyşehir ilçesinde, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Beyşehir Gölü kıyısında faaliyet gösteren perakende su ürünleri satış noktalarında kapsamlı kontroller yaptı.

Denetimlerde öncelik, satışa sunulan su ürünlerinin mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi ve avcılık kurallarına uyumun sağlanması oldu. Ekipler, işletmelerde satış kayıtları, ürün etiketleme ve avlanma belgeleri gibi unsurları inceledi.

Amaç: göl varlığını korumak ve gelecek nesillere aktarmak:

Beyşehir Gölü, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor; bu nedenle yapılan denetimlerin amacı, göldeki su ürünleri varlığını korumak ve sürdürülebilir yöntemlerle işletilmesini temin etmek. Denetimler sırasında vatandaşlara ve esnafa, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamındaki kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü.

Yetkililer, mevzuata uyumun sağlanmasının hem ekosistem hem de bölge ekonomisi açısından kritik olduğunu vurguladı. İlçe genelinde devam eden kontrollerin, su ürünleri stoklarının korunmasına katkı sunması hedefleniyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin önümüzdeki dönemde de aralıksız sürdürülerek hem yasal düzenlemelerin uygulanmasının takibi hem de halka yönelik eğitici faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TATLI SU BALIĞI ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN BEYŞEHİR GÖLÜ’NE KIYISI BULUNAN KONYA'NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK KONTROLLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.