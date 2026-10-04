Beyşehir'de viraj ve ani manevra iki kazaya neden oldu

kaza yerleri ve ilk bulgular:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bugün aynı güzergah üzerinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk olay, Beyşehir-Antalya kara yolunun 18. kilometresinde kayda geçti. Edinilen bilgiye göre, T.Ş. yönetimindeki otomobil virajı alamayarak kontrolden çıktı, yoldan çıkarak kayalıklara çarptı ve araç devrilip ters döndü.

Kazada sürücü T.Ş. olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ikinci kazanın detayları:

Aynı güzergahta gerçekleşen ikinci olayda, plakası 06 FJ 3911 olan otomobil kontrolden çıkarak araziye devrildi. İddiaya göre, Beyşehir istikametinde seyreden sürücü, bir akaryakıt istasyonundan aniden kara yoluna çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı; bu sırada araç kontrolden çıkarak istasyonun karşısındaki araziye takla atarak devrildi.

Kazada araçtan yaralı olarak çıkarılan M.T., H.T., U.K., M.K. ve Ç.K. isimli kişiler ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavilerine başlandı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Her iki kazada toplam 6 kişinin yaralandığı, tüm yaralıların Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi. Olaylarla ilgili emniyet ekipleri tarafından soruşturma ve tahkikat başlatıldı; kazaların kesin sebepleri yapılacak incelemelerle netleşecek.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 2 AYRI TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.