Beyşehir’de yeni hükümet konağı temeli atıldı, Yakamanastır tabiat parkı hizmete açıldı

Beyşehir’de temel atma ve açılış törenleri gerçekleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tamamladığı Yakamanastır Tabiat Parkı Kır Evleri ve Rekreasyon Alanlarının açılışı ile ilçeye kazandırılacak yeni hükümet konağının temel atma töreni aynı günde yapıldı. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve çok sayıda protokol mensubu katıldı.

Yeni hükümet konağı için ilk kazma vuruldu:

Programa katılan isimler, ilçeye kazandırılacak yeni hükümet konağının Beyşehir için hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından temel dualarla atıldı. Tören sonrası protokol üyeleri sanayi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi üyeleriyle sohbet etti.

Yakamanastır kır evleri ve rekreasyon alanının özellikleri:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yakamanastır Tabiat Parkı Kır Evleri ve Rekreasyon Alanının güncel bedelle 220 milyon lira tutarında bir yatırım olduğunu bildirdi. Projede altyapı çalışmaları kapsamında doğalgazın getirilmesi, yolun sıcak asfaltla kaplanması ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığı; sağ tarafta 9 kır evi'nin inşa edildiği ve bu kır evlerinin 36 metrekare büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Alan; restoran, park düzenlemeleri, 3 seyir terası, çocuk oyun alanları, piknik masaları, yürüyüş yolları, bisiklet park alanı ve karavan konaklama noktalarını kapsıyor. Başkan Altay, kır evlerinin işletme sürecinin Büyükşehir Belediyesinin şirketi aracılığıyla başlatıldığını ve kiralamaların artık beyorman.com üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Turizme yönelik beklentiler ve genişleme planları:

Başkan Altay, Demirkapı Tüneli'nin açılmasıyla Beyşehir'e yönelen yoğunluğun bölge ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, yoğun talep beklediklerini söyledi. Bu nedenle Seydişehir, Hadim ve Taşkent başta olmak üzere benzer kır evi projelerinin başka ilçelerde de hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını, ileride Derebucak'ta da benzer yatırımların arzu edildiğini ekledi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer tesislerin Beyşehir Gölü manzarası, lokanta, seyir alanları ve yürüyüş yolları ile bölgeyi sadece ziyaret edilen değil, konaklanan ve hatıralarla anılan bir turizm noktası haline getireceğini vurguladı. Konya Valisi İbrahim Akın ise projenin vatandaşların yeme-içme ve konaklama ihtiyaçlarını üst standartlarda karşılayacağını ve bölgenin cazibe merkezi olma hedefini desteklediğini belirtti.

Konuşmaların ardından Yakamanastır Tabiat Parkı Kır Evleri ve Rekreasyon Alanlarının açılışı dualarla tamamlandı. Tören heyeti, programın devamında önceki dönem Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tekin'i ziyaret etti ve sonrasında Beyşehir Devlet Bahçeli Parkı'nda çocuklarla bir araya geldi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN BEYŞEHİR YAKAMANASTIR TABİAT PARKI KIR EVLERİ VE REKREASYON ALANLARININ AÇILIŞ İLE YENİ HÜKÜMET KONAĞININ TEMEL ATMA TÖRENLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.