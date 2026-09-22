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beytüşşebap yolları yenileniyor: tek şeritten çift şeride, taşkınlara karşı ıslah çalışmaları sürüyor

Şırnak'ta Beytüşşebap-Ayvalık yolunda kapsamlı yenileme yapılıyor; 20 kilometrelik hattın 10 kilometresi hizmete açıldı, kalan kısım sezona kadar tamamlanacak.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Aslı Han

beytüşşebap yolları yenileniyor: tek şeritten çift şeride, taşkınlara karşı ıslah çalışmaları sürüyor

beytüşşebap ilçesinde yol yatırımları hız kazandı

Şırnak ilinde devletin altyapı yatırımlarıyla Beytüşşebap ilçesindeki yıllardır süren yol sorununa çözüm getiriliyor. İlçe ile Ayvalık köyü arasındaki 20 kilometrelik güzergâhtan 10 kilometresi tamamlanarak halkın kullanımına açıldı. Tek şeritli yollar nedeniyle artan kaza riski, yapılan çalışmalarla azaltılmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Proje kapsamında kanyon ve derin vadilerden geçen yol iki yıldır yeniden düzenleniyor. Yapım çalışmaları sırasında hem yol genişletme hem de virajların düzenlenmesi sağlanıyor; keskin virajların çoğu ortadan kaldırılıyor. Yetkililer, yolun kalan kısmının sezon sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

Yapılan ıslah çalışmaları sadece yol yapımıyla sınırlı kalmıyor. Dere ıslahı, taşkın ve sel riskine karşı duvar ve taş duvar uygulamalarıyla eş zamanlı yürütülüyor. Bu önlemler, ulaşım güvenliğini artırmanın yanı sıra olası taşkın zararlarını da azaltmayı amaçlıyor.

yerel yetkililerin değerlendirmesi:

Haritacı Hüseyin Ertan yaptığı açıklamada projenin uzun soluklu bir çalışma olduğunu vurguladı ve şu ana kadar 6 kilometrelik bölümün tamamlandığını aktardı. Ertan, dere ıslahı kapsamında toplam 16 kilometrelik çalışma planlandığını, duvar ve taş işlerinin sürdüğünü söyledi. Ayrıca tamamlandığında bölgede su sporları ve bisiklet turları gibi yeni kullanım olanaklarının da doğabileceğine işaret etti.

Terörsüz Türkiye atılımıyla sağlanan güven ortamı, ilçede altyapı çalışmalarının hızlanmasını sağladı. Yenilenen yollar ve ıslah çalışmaları, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de yaşam kalitesini artıracak düzenlemeler olarak sunuluyor.

Halk ve yetkililer çalışmanın devamını takip ediyor; tamamlanacak yeni kesimler, ilçenin ulaşım ağını güçlendirecek ve bölge ekonomisine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Şırnak’ta yollar daha konforlu

Şırnak’ta yollar daha konforlu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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