Beytüşşebap'ta 12 şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

Beytüşşebap'ta şehitler kütüphanesi açıldı:

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, çeşitli tarihlerde çıkan çatışmalarda şehit düşen 12 kişinin adı, ilçedeki yeni kütüphane ve satranç atölyesinde yaşatılacak. Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği iş birliğiyle hayata geçirildi.

Kütüphanenin içeriği ve ad verilen şehitler:

Ayvalık köyündeki imam hatip ortaokulunda açılan kütüphane, öğrencilerin kullanımına sunuldu. Kütüphanede 1.100 kitap bulunuyor ve hizmet verdiği öğrenci sayısı 198 olarak açıklandı. Açılışa verilen isimlerle şehitler anısına bir eğitim alanı oluşturuldu. Kütüphaneye verilen isimler şunlar:

şehit jandarma yüzbaşı Ali Alkan, şehit jandarma astsubay Ömer Koca, şehit jandarma uzman çavuş Ali Çakar, şehit jandarma er Şahvan Adıyaman, şehit güvenlik korucusu Agit Gökçe, şehit güvenlik korucusu Çavşin Gökçe, şehit güvenlik korucusu Ali Adıyaman, şehit güvenlik korucusu İslam Gökçe, şehit güvenlik korucusu Nizam Gökçe, sivil şehit Ahmet Adıyaman, sivil şehit Naci Adıyaman, şehit güvenlik korucusu Mehmet Temel.

Açılışa katılanlar ve konuşmalar:

Açılışa İçişleri Bakanlığı müşaviri Hatice Atan, Beytüşşebap Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İlçe Jandarma Alay Komutanı Murat Kızıltan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal açılışta şunları söyledi: ‘‘Bir süredir öğrencilerimizin kullanımında olan bu kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Bin 100 kitap ile 198 öğrencimize bir kütüphane yapıldı. İki temel görevimiz var, birincisi can ve mal güvenliği ikinci görevimiz ise eğitim seviyesini yükseltmektir. Bu bağlamda sizlerin yanındayız. Şehitler kütüphanemizin de hayırlı olmasını diliyorum’’

İçişleri Bakanlığı müşaviri Hatice Atan ise şu ifadeleri kullandı: ‘‘Şırnak’ın en güzel ilçelerinden Beytüşşebap’ta Ayvalık köyündeyiz. Şırnak Yeşeren Gençlik Derneğimizin projesi ve İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle imam hatip ortaokulunda çocuklarımız için şehitler kütüphanesi ve oyun atölyesini açtık. Burada daha önce görev yapmış yüzbaşımız ve beraberinde 12 şehidimizin ismini verdik. Çeşit çeşit kitaplar bulunuyor. Burada çocuklarımız gelecekte doktor, hakim, savcı olurlar. Şu an 81 ilimizde kütüphaneler açıyoruz. 83 kütüphane açtık. 3 kütüphane yapım aşamasında. Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’ye çok teşekkür ediyorum.’’

Proje, yerel öğrencilerin eğitim ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı, şehitlerin anısının gelecek kuşaklara aktarılmasını ve bölgedeki eğitim olanaklarının güçlendirilmesini hedefliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ HATİCE ATAN, BEYTÜŞŞEBAP KAYMAKAMI MUHAMMED EMİN TUTAL, İLÇE JANDARMA ALAY KOMUTANI MURAT KIZILTAN, İLÇE JANDARMA KOMUTANI BİNBAŞI HÜSEYİN ÖZTÜRK, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MESUT ÖZDEMİR, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, ŞEHİT YAKINLARI VE ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ AÇILIŞA KATILDI.