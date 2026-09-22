Beytüşşebap’ta yollar genişliyor: yıllara yayılan bekleyiş sona eriyor

çalışmanın genel görünümü:

Şırnak’ta devlet yatırımları hız kazanırken, Beytüşşebap ilçesinin yıllardır süren yol ihtiyacı öncelikli projeler arasında yer aldı. Bölgedeki güven ortamının pekişmesiyle birlikte yürütülen altyapı çalışmaları, ilçe ile köyler arasındaki ulaşımı konforlu ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Ayvalık köyü ile ilçe merkezi arasındaki 20 kilometrelik güzergahtan 10 kilometrelik bölüm tamamlanarak halkın kullanımına açıldı; kanyon ve derin vadilerden geçen kısımlar iki yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.

İlçe merkezi ile karayolu arasındaki çalışmalar aylardır hummalı bir tempoda sürüyor. Proje kapsamında hem yol genişletme hem de taşkın ve sel riskine karşı dere ıslahı yapılıyor; keskin virajların kaldırılmasıyla sürüş güvenliği artırılıyor. Kalan bölümün sezon sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

teknik ayrıntılar ve yetkililerin açıklamaları:

Çalışmaların teknik ayağında hem duvar hem taş duvar uygulamalarıyla dere ıslahı gerçekleştiriliyor. Proje, geçici hedeflerin ötesinde uzun vadeli kullanım ve çevresel düzenlemeleri de içeriyor; hazırlanan güzergah hem yerel ulaşımı kolaylaştıracak hem de alternatif etkinliklere imkan sağlayacak nitelikte planlanıyor.

Haritacı Hüseyin Ertan projenin "yüz yıllık bir proje" olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 6 kilometreyi yaptık. Dere ıslah çalışmaları, duvar ve taş duvarları yapıyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. 16 kilometre dere ıslah çalışması yapıyoruz. Hem su sporları hem de bisiklet turları yapılabilir. Eskiden yollar çok dardı. Çok konforlu ve geniş yollarımız var, halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Yetkililer, bölgedeki huzurun sağlanmasının yatırımları hızlandırdığını, yol güvenliğinin artırılmasıyla hem kazaların azalmasının hem de ekonomik ve sosyal yaşamın canlanmasının beklendiğini vurguluyor. Mevcut program uyarınca yolun kalan kısmı planlanan süre içinde tamamlanarak hizmete açılacak.

ŞIRNAK’TA DEVLET YATIRIMLARA HIZ VERDİ, YILLARDIR BEKLEYEN YOL HASRETİ SON BULUYOR. BEYTÜŞŞEBAP İLÇE YOLU TEK ŞERİTTEN ÇİFT ŞERİDE ÇIKIYOR.