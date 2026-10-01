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Bıçaklı kavgada zanlılar kaçtı, parktaki eşyalar incelemeye alındı

Kayseri Melikgazi'de Germir Mahallesi 422. Sokak'taki parkta bıçaklı kavga ihbarı üzerine gelen polis, şüphelilerin eşyalarını bırakıp kaçtığını tespit etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bıçaklı kavgada zanlılar kaçtı, parktaki eşyalar incelemeye alındı

olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Germir Mahallesi 422. Sokak üzerindeki parkta bıçaklı kavga ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştıklarında, kavgaya karışan şahısların polis gelmeden kaçtığı belirlendi.

bulunan eşyalar ve inceleme:

Parkta ve çevresinde yapılan aramada çimlerin üzerinde mont, cep telefonu, sırt çantası gibi eşyalar bulundu. Bulunan eşyalar, delil ve kimlik tespitine yönelik olarak muhafaza altına alındı.

polis çalışması sürüyor:

Polis ekipleri, park ve çevresinde geniş güvenlik ve inceleme çalışması yürüttü; görgü tanıklarıyla görüşmeler yapıldı ve olayla bağlantılı şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BIÇAKLI KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BIÇAKLI KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER GERİYE EŞYALARINI BIRAKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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