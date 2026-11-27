Biga'da 99 kilometrelik yol seferberliği

Çanakkale'nin Biga ilçesinde vatandaşların daha kolay ulaşımı için yürütülen yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Amaç, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirerek halkın daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlamak.

yapılan çalışmalar:

Yetkililerin verdiği bilgiye göre 2026 yılı içinde 78 kilometre sathi kaplama ve 21 kilometre sıcak asfalt olmak üzere toplam 99 kilometre yol çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, ilçenin pek çok noktasında ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

hedef ve teşekkürler:

Kaymakam Ercan Kayabaşı yapılan çalışmaları değerlendirirken, ilçe ihtiyaçları doğrultusunda ulaşım kalitesinin artırılmasına kararlılıkla devam edileceğini belirtti. Çalışmalarda emeği geçen İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür edildi ve hizmetlerin ilçeye ve hemşerilere hayırlı olması temenni edildi.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN DAHA KOLAY ULAŞIMLARINI SAĞLAMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.