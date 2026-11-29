Biga'da rüzgarın etkisiyle romörk devrildi

Çanakkale'nin Biga ilçesi Göktepe mevkiinde akşam saatlerinde, seyir halinde olan bir kamyonun romörkü şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda kullanılan kamyonun plakası henüz belirlenemedi.

olayın gelişimi:

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yetkililer olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve durumla ilgili ilk müdahaleler gerçekleştirildi.

görgü tanıkları ve görüntüler:

Romörkün devrilme anı, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde rüzgarın etkisinin hissedildiği ve devrilmenin seyir halindeyken gerçekleştiği görülüyor. Uzun veya bağlanmış yük taşıyan araçlarda kuvvetli rüzgarın dengeyi bozabileceği göz önünde bulunduruluyor.

ÇANAKKALE'NİN BİGA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE SEYİR HALİNDEKİ KAMYONUN ROMÖRKÜ DEVRİLDİ.