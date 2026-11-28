Oğul Paşa Türbesi yeniden açıldı:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Oğul Paşa Türbesi törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, siyasi parti temsilcileri, daire başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Restorasyon çalışmasının kapsamı ve tarihi önem:

İskele Mahallesi merkez mezarlığı içinde yer alan türbe, Karesi Beyliği döneminden izler taşıyan ve eldeki verilere göre 14. yüzyıl sonlarına tarihlenen bir yapı olarak tanımlanıyor. Türbe içinde iki çocuk mezarı olmak üzere toplam yedi mezarın bulunduğu kaydedildi. Belediyenin çalışmaları, yapının tarihî kimliğini ve mimari karakterini koruyarak yürütüldü; restorasyonun ardından çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Başkan Ahmet Akın törende yaptığı konuşmada, Bigadiç'in topraklarının hafızasını taşıyan bu eseri yeniden geleceğe emanet etmenin mutluluğunu dile getirdi ve tarihî eserlerin şehrin suyu ve toprağı kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Gönülden hizmet anlayışı ve mirasa sahip çıkma:

Akın, konuşmasında medeniyetimizin eserlerini "geçmişle bugün arasında kurulan birer gönül köprüsü" olarak tanımladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Her eser bir hatırayı, bir emeği, bir hayatı ve bizden önce bu topraklarda yaşayanların izlerini taşır. O nedenle Oğul Paşa Türbesi'nde yaptığımız çalışma bizim için bir restorasyondan daha fazlasıdır. Geçmişten aldığımız emaneti geleceğe ulaştırmanın sorumluluğudur."

Balıkesir tarihinin Karesi Beyliği'nden Milli Mücadele'ye, Kuvayı Milliye'den Cumhuriyet'e uzanan zengin bir birikim barındırdığını belirten Akın, bu mirasın korunmasının kimlik ve gelecek açısından önemine dikkat çekti. Akın, sözlerini "Gönülde millet, gönülden hizmet" ifadesiyle özetledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmada ayrıca, restorasyon projelerinin Bigadiç ile sınırlı kalmayacağı; Bigadiç'ten Edremit'e, Bandırma'dan Dursunbey'e kadar 20 ilçede benzer bir sahiplenme anlayışıyla kültürel mirasa destek verileceği vurgulandı. Belediye yetkilileri, türbenin hem yerel halk hem de ziyaretçiler için açık ve erişilebilir bir tarihî mekân olarak korunacağını belirtti.

Törenin ardından Oğul Paşa Türbesi, çevre düzenlemesi tamamlanmış haliyle Bigadiç halkının ziyaretine açıldı. Başkan Akın, eserin Bigadiç ve Balıkesir için hayırlı olmasını diledi ve restorasyonda emeği geçen uzman, teknik ekip ve destek verenlere teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir'den tarihe saygı, geleceğe miras: Oğul Paşa Türbesi açıldı