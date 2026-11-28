bik kararının ayrıntıları:

Basın İlan Kurumu, resmî ilan yayımlama hakkına sahip gazetelere uygulanacak artış oranını yüzde 40 olarak belirledi. İlk öneri olarak gündeme gelen yüzde 25lik artış, Yönetim Kurulu aşamasında yüzde 35'e yükseltildi ve Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle son hali olan yüzde 40 oranına ulaştı.

Kararın alınmasında, Anadolu basınının ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik gerekçeler etkili oldu; artan kâğıt ve baskı maliyetleri ile düşen satış ve reklam gelirleri, destek talebinin başlıca gerekçeleri arasında yer aldı.

kararın dayanakları ve etkileri:

Geçtiğimiz yıl uygulanan yüzde 25lik artışın ardından bu yıl oranı yüzde 40'a yükseltmek, yerel gazetelerin maliyetleri karşılamasında ve yayın sürdürülebilirliğinde kayda değer bir katkı olarak değerlendiriliyor. Karar, Anadolu basınının ekonomik varlığını koruma amacıyla atılmış somut bir adım olarak sunuldu.

kimler destek verdi:

Kararın Genel Kurul'da kabul edilmesinde Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) ve Medya-İş Sendikası'nın girişimleri belirleyici oldu. Önergeye destek veren isimler arasında Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Müftüoğlu, TGK Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ergün, TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir, Erdoğan Erişen, Sinan Özer, Dilek Gappi, Tahir Gülebak, Kürşat Tuncel ve Hürmüz Seda Köktener yer aldı.

tgk başkanının değerlendirmesi:

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, alınan kararın Anadolu basını için son derece değerli olduğunu belirterek, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, TGK ve Medya-İş temsilcilerine ve önergeyi destekleyen Genel Kurul üyelerine teşekkür etti. Kolaylı, kararın yerel gazetelerin ekonomik varlıklarını sürdürmesine ve gazetecilik mesleğinin yaşatılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Kolaylı sözlerini şu şekilde özetledi: "Birlikte hareket ettiğimizde Anadolu basını için önemli kazanımlar elde edebileceğimizi bir kez daha gördük".

Genel anlamda, Basın İlan Kurumu'nun bu kararı, yerel basının mali açıdan nefes almasını hedefleyen bir adım olarak yorumlanıyor ve ilgili paydaşlar dayanışmanın sürdürülmesinin önemine dikkat çekiyor.

BASIN İLAN KURUMU’NUN RESMÎ İLAN YAYIMLAMA HAKKINA SAHİP GAZETELERE YAPACAĞI ARTIŞ ORANI YÜZDE 40 OLARAK BELİRLENDİ. MEDYA-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI SEZAİ BALLI(ORTADA)