bilaluşağı yolunda pikap ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 ağır yaralı

kaza ayrıntıları:

Elazığ'ın Baskil ilçesi Bilaluşağı köy yolunda meydana gelen kazada, inşaat işçilerini taşıyan bir pikap ile bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.

müdahale ve taşınma:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

adli işlemler ve soruşturma:

Hayatını kaybeden şahıslar, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma yetkililerce başlatıldı ve olayın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

PİKAP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 4 KİŞİ DE AĞIR YARALANDI.