bilaluşağı yolunda pikap ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 ağır yaralı

kaza ayrıntıları:
Elazığ'ın Baskil ilçesi Bilaluşağı köy yolunda meydana gelen kazada, inşaat işçilerini taşıyan bir pikap ile bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.
müdahale ve taşınma:
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.
adli işlemler ve soruşturma:
Hayatını kaybeden şahıslar, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma yetkililerce başlatıldı ve olayın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.
PİKAP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 4 KİŞİ DE AĞIR YARALANDI.
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