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Bilecik balı coğrafi işaretle tescillendi, üretici emekleri değer kazanacak

Bilecik Balı coğrafi işaret tescili aldı; yılda ortalama 135 ton üretim yapan 22 bin 500 aktif kovan ve 466 işletme bölge arıcılığını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik balı coğrafi işaretle tescillendi, üretici emekleri değer kazanacak

Bilecik balı için coğrafi işaret tescili resmen verildi

Bilecik’in doğal florası ve yerel arıcılık geleneğiyle özdeşleşen Bilecik Balı, yürütülen titiz çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili aldı. Tescil, ürünün özgün niteliklerinin korunması ve bölge üreticilerinin emeklerinin daha görünür hale gelmesi açısından önem taşıyor.

koruma ve markalaşma hedefleri:

Coğrafi işaret tescili sayesinde Bilecik Balı’nın üretim süreci, kökeni ve kalite özellikleri kayıt altına alınarak taklitlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu adım, balın bilinirliğinin artırılması ve markalaşma sürecinin hızlanması için de bir dayanak oluşturuyor. Yerel üreticilerin emeğinin değer kazanması, ürünün pazarlama olanaklarını genişletebilir ve bölgesel ekonomiye katkı sağlayabilir.

üretim verileri ve arıcılık potansiyeli:

İlde arıcılığın altyapısına dair rakamlar da dikkat çekiyor: kent genelinde 22 bin 500 aktif kovan ve 466 işletme bulunuyor. Bu altyapı ile yıllık ortalama 135 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Zengin bitki örtüsü, farklı mikroklima özellikleri ve geniş topoğrafya, Bilecik’i arıcılık için uygun bir alan haline getiriyor.

Tescilin ardından atılacak adımlar arasında üretim standartlarının yaygınlaştırılması, kalite denetimlerinin güçlendirilmesi ve coğrafi işaretin tüketiciye doğru şekilde aktarılması yer alacak. Bu süreç, Bilecik Balı’nın hem yerel hem de ulusal pazarda tanınırlığını artırmayı amaçlıyor.

YILDA 135 TON ÜRETİLEN &#039;BİLECİK BALI&#039; COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALARAK TESCİLLENDİ

YILDA 135 TON ÜRETİLEN 'BİLECİK BALI' COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALARAK TESCİLLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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