Bilecik gençlik meclisi yeni döneme Emir Arslan Karlıdağ ile başladı

Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde genel kurul tek listeyle yapıldı:

Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi başkanlık seçimini tek listeyle giren Emir Arslan Karlıdağ kazandı. Gerçekleştirilen genel kurulun ardından Karlıdağ yeni dönem Gençlik Meclisi Başkanı olarak göreve başladı ve aynı oturumda yeni dönem yönetimi de belirlendi.

Yeni başkanın mesajı:

Emir Arslan Karlıdağ, kendisine verilen görevi bir makam olmaktan ziyade gençlere karşı üstlenilmiş önemli bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti. Karlıdağ, farklı düşüncelere ve yaşam tarzlarına sahip tüm gençlerin Meclis çatısı altında kendilerini ait hissedebilecekleri bir çalışma anlayışı benimseneceğini vurguladı.

Öncelikler ve hedefler:

Yeni dönemde Gençlik Meclisi'nin önceliği, Bilecik'teki gençlerin fikirlerini, projelerini ve ihtiyaçlarını daha güçlü şekilde temsil etmek olacak. Yönetim, genç katılımını artırmaya, gençlerin fikir ve projelerine alan açmaya yönelik etkinlikler ve platformlar oluşturmayı hedefliyor.

Meclis yönetiminin atacağı adımların, gençlerin karar süreçlerine daha aktif katılımını sağlaması ve Bilecik'te gençlerin sesini güçlendirmesi bekleniyor.

BİLECİK KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANLIĞA EMİR ARSLAN KARLIDAĞ SEÇİLDİ