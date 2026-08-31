Bilecik Halk Enstitüsü'nde kitap kafe açıldı; Ahmet Ümit okurlarla buluştu

Bilecik'te yeni kültür ve eğitim buluşma noktası:

Bilecik Belediyesi tarafından kapsamlı bir düzenleme sonucu hizmete alınan Halk Enstitüsü çatısı altındaki 4'üncü kitap kafe, kentteki okur topluluğunun yeni mekanı oldu. Yenilenen alan, eğitim odaklı uygulamalar ve gençlere yönelik projeler kapsamında halkın erişimine açıldı.

Tadilat, amaç ve işlevleri:

Belediye ekiplerinin atıl durumdaki binayı yeniden düzenlemesiyle hayata geçen enstitü, sadece kitap ve kafe imkânı sunmakla kalmayacak; ilkokul öğrencilerinden üniversiteye kadar her yaş grubuna yönelik eğitim destekleri, etkinlikler ve danışma hizmetleri sağlayacak. Başkan Subaşı açılışta enstitünün aynı zamanda vatandaş taleplerinin alınıp hızlı çözüm üretilebileceği bir merkez olacağını vurguladı ve belediyenin eğitim ile gençlik çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Açılış etkinliği ve yazar buluşması:

Açılış töreninde yazar Ahmet Ümit söyleşi ve imza gününde okurlarla bir araya geldi. Etkinlik, mekanın yalnızca kitap okuma alanı değil, kültürel paylaşımların da gerçekleştirileceği bir merkez olma hedefini somutlaştırdı. Ümit, açılışa davet edilmesinden dolayı memnuniyetini ifade ederek katkılarından dolayı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti.

Halk Enstitüsü içindeki kitap kafe, kent merkezinde yeniden değerlendirilen bir yapının halka kazandırılması örneği olarak öne çıkıyor; uzun vadede bölgenin eğitim ve kültür yaşamına yeni soluk getirmesi bekleniyor.

BİLECİK’TE 4’ÜNCÜ KİTAP KAFENİN AÇILIŞINI YAZAR AHMET ÜMİT YAPTI