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Bilecik için yerel dayanıklılığı artıracak kapsamlı afet planı görüşüldü

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında yapılan İRAP toplantısında hedefler ve kurum sorumlulukları ele alındı; amaç Bilecik'i afetlere karşı güçlendirmek.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik için yerel dayanıklılığı artıracak kapsamlı afet planı görüşüldü

İRAP toplantısında amaç ve kapsam

Bilecik İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde meydana gelebilecek afetlerin oluşturabileceği risklerin en aza indirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların durumu değerlendirildi ve plan kapsamında belirlenen hedeflerin önceliklendirilmesi ele alındı.

Toplantının gündemi:

Görüşmelerde, İRAP kapsamında tanımlanan hedef ve eylemler ile bunların uygulanmasında sorumlu olacak kurumların rolleri masaya yatırıldı. Katılımcılar, mevcut kapasitenin güçlendirilmesi, erken uyarı ve koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi gibi alanlarda atılması gereken adımları tartıştı.

İzlenecek yol ve sorumluluklar:

Vali Faik Oktay Sözer toplantıda yaptığı değerlendirmede şunları vurguladı: "Afetlerle mücadelede en önemli husus, riskleri önceden belirlemek ve gerekli tedbirleri afet meydana gelmeden hayata geçirmektir. Bilecik’imizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. İRAP kapsamında belirlenen hedef ve eylemlerin titizlikle uygulanması büyük önem taşıyor."

Toplantı sırasında belirlenen öncelikler doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması ile afetlere hazırlık ve müdahale kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik adımlar planlandı. İl yönetimi, planlanan eylemlerin uygulanmasını yakından takip edeceğini ve düzenli değerlendirme toplantılarıyla ilerlemenin izleneceğini bildirdi.

BİLECİK’TE AFET RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN İRAP TOPLANTISI YAPILDI

BİLECİK’TE AFET RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN İRAP TOPLANTISI YAPILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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