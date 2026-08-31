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Bilecik jandarmasından Bozüyük operasyonu: aranan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Bozüyük'te jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Adem K.'yı yakalayıp cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik jandarmasından Bozüyük operasyonu: aranan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Bilecik jandarmasından Bozüyük operasyonu

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bozüyük ilçesinde yürüttükleri çalışma kapsamında aranan bir şahsı yakaladı. Yapılan çalışmada, 'Aranan Şahısların Yakalanmasına' yönelik operasyon sonucunda hakkında kesinleşmiş ceza bulunan bir kişi tespit edildi.

operasyonun seyri:

Ekiplerin yürüttüğü araştırma ve saha çalışmaları neticesinde gözaltına alınan şüphelinin, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hükümlü olduğu ve 12 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Operasyon sırasında şüphelinin yakalanmasına ilişkin başka ayrıntı veya ilave bilgi paylaşılmadı.

hukuki süreç ve teslim:

Yakalanan şahıs Adem K. olarak kaydedildi ve jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

BİLECİK’TE ‘UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA’ SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS...

BİLECİK’TE ‘UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA’ SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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