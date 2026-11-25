ziyaret ve iletilen mesajlar:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit jandarma er İsmail Yazıcı'nın öğretmen kızı Kader Yazıcı'yı ziyaret ederek anlamlı bir hediye takdim etti.

Ziyarette, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın kutlama mesajı ve hediyeleri iletildi. Heyet ayrıca Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı'nın Öğretmenler Günü tebriklerini de Kader Yazıcı'ya iletti.

şehit ailesine vefa ve destek:

Ziyaret sırasında, 1991 yılında Hakkâri’nin Çukurca ilçesi Çayırlı bölgesinde şehit düşen Jandarma Er İsmail Yazıcı'nın emaneti olan Kader Yazıcı'ya duyulan sevgi, saygı ve minnet bir kez daha vurgulandı. Jandarma yetkilileri, şehit ailelerinin her zaman yanında olunduğu mesajını paylaştı ve kurumun desteğinin sürdürüleceğini ifade etti.

ŞEHİT KIZINA ANLAMLI HEDİYE