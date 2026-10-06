Bilecik meclisinde gündem: çınarlar mevkiindeki lağım kokusu ve meclis gerilimi

Mecliste soru ve yanıtlar:

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılan oturumda, 6 gündem maddesi görüşüldü. Gündem görüşmeleri öncesinde söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, cevaplandırılması talebiyle bir dizi soru yöneltti.

Çınarlar mevkiindeki lağım kokusu:

Şeker, kent merkezi Çınarlar mevkinde yıllardır süren lağım kokusuna dikkat çekti ve bununla ilgili yürütülen bir çalışmanın olup olmadığını sordu. Ayrıca kokunun kaynağı olarak yağmur suyu ile kanalizasyon hattının aynı yere verilmesi iddialarını gündeme getirdi. Başkan Subaşı ile ilgili müdürler soruya yanıt verdi; detayların yazılı olarak iletileceği belirtildi.

Çöp konteyneri ve hizmet talepleri:

AK Parti sözcüsü, tüm mahallelerde çöp konteyneri eksikliği bulunduğunu, Bozüyük ve Osmaneli belediyelerinin bu ihtiyacı kendi imkânlarıyla karşıladığını belirterek Bilecik için benzer bir çalışmanın olup olmadığını sordu. Başkan Subaşı, çöp konteynerlerinin temin sorumluluğunun yetkili firmaya ait olduğunu ve konunun Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin'e iletildiğini söyledi.

Şeker ayrıca Hürriyet ve Bahçelievler mahallelerinde minibüs hattı üzerindeki sokakların durumuna dikkat çekti ve hangi mahallede ne kadar kaldırım, asfalt ve diğer altyapı çalışması yapıldığına dair metraj bilgisini istedi. Başkan Subaşı bu bilgilerin de yazılı olarak paylaşılacağını ifade etti.

Belediye borçları ve işlem yükü:

Mecliste, iddialara göre belediyenin SGK'ya yaklaşık 450 milyon lira borcu olduğu ve icra-haciz işlemlerinin başlatıldığı yönündeki sorular da gündeme geldi. Onur Şeker, borcun tutarını sordu; Başkan Subaşı, borcun detayını hatırlamadığını ve yazılı olarak bildireceklerini belirtti.

Şeker son olarak vatandaşların belediye hizmetleri için birden fazla yere gitmek zorunda kaldığını; evrak kaydı için ana binaya, bilgi için Bilgi Evi'ne gitmek gibi uygulamaların vatandaşlara ek iş yükü getirdiğini dile getirdi. Başkan Subaşı, bu konuda ilgileneceğini söyledi.

Oturumda gerginlik ve talepler:

Soruların ardından oturumda tartışma yükseldi ve seans 5 dakika ara verildi. Toplantı yeniden başladığında tartışmalar devam ederken Başkan Subaşı, Onur Şeker'in mikrofonunun kapattırılması üzerine AK Parti grubu meclisi terk etti. Meclis üyeleri ayrıca kış yaklaşırken minibüs bekleyen vatandaşlar için kapalı durak yapılması gerektiğini vurguladı.

Belediye yetkilileri, gündeme getirilen taleplerin ve iddiaların ayrıntılı olarak yazılı şekilde meclis üyelerine iletileceğini taahhüt etti; ilerleyen süreçte bu konuların takip edileceği belirtildi.

BİLECİK BELEDİYESİ MECLİSİ AK PARTİ GRUP SÖZCÜSÜ ONUR ŞEKER, BELEDİYE BAŞKANI MELEK MIZRAK SUBAŞI'YA "ÇINARLAR MEVKİİNDEKİ LAĞIM KOKUSU NE ZAMAN BİTECEK" SORUSUNU SORDU.