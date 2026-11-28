Bilecik merkezli Turopya Travel Batum turunu iptal etti

Bilecik’te faaliyet gösteren turizm firması Turopya Travel sahibi Alper Aydoğdu, Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik yaşanan olaylara tepki amacıyla yılbaşı için planladıkları Batum turunu iptal ettiklerini duyurdu.

iptal kararı ve gerekçesi:

Aydoğdu, şirket olarak yurt içi, yurt dışı ve okul turları düzenlediklerini belirterek son dönemde yoğun ilgi gören Batum yılbaşı programı hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarının Filistin bayrağı açmaları nedeniyle şiddete maruz kaldıkları belirtilen olayların ardından turun iptal edilmesi yönünde karar aldıklarını ifade etti.

Firma yetkilisi, "Bu bir insanlık davasıdır, vicdan davasıdır. O yüzden her zaman Türk milletinin yanında, Filistin’in yanında sizlerle tek yürek, tek millet diyoruz" sözleriyle gerekçeyi özetledi ve taraftara karşı polis tarafından uygulanan orantısız gücü kabul etmediklerini vurguladı.

müşteri bilgilendirmesi ve firma tavrı:

Aydoğdu, ön rezervasyon yaptıran misafirlere turun iptal edildiğinin bildirildiğini belirtti. Firma, iptal kararını duyururken müşteri iletişimini sağlamak ve hak sahiplerini bilgilendirmek üzere gerekli adımları attıklarını kaydetti.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmenin aldığı bu karar, yaşanan olaya duyarlılık gösterme ve insan hakları odaklı duruş sergileme amacıyla açıkça kamuoyuna iletildi. Firma yetkilisi sürecin takipçisi olunacağını ve benzer durumlarda tarafların hassasiyetlerine göre hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

BİLECİK'TE TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET VEREN ALPER AYDOĞDU, GÜRCİSTAN'DAKİ OLAYLARA TEPKİ GÖSTEREREK, "BU BİR İNSANLIK DAVASIDIR, BİZLER YILBAŞI İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ BATUM TURUNU İPTAL ETTİK "DEDİ.