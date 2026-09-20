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Bilecik merkezli toplantıda sosyal yardım performansı değerlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, sosyal yardımların etkinliği Video Konferans Sistemi ile değerlendirildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik merkezli toplantıda sosyal yardım performansı değerlendirildi

toplantının odağı:

İl ve ilçe düzeyinde yürütülen sosyal yardım faaliyetlerinin etkinliği ve sunulan desteklerin kapsamı, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden ele alındı. Oturumda amaç, ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin performansını ölçmek ve uygulamada sürekliliği sağlamak için değerlendirilmeler yapmak olarak açıklandı.

Toplantı çerçevesinde, uygulamadaki güçlü yönler ile karşılaşılan zorluklar tartışıldı ve hizmet sunumunun iyileştirilmesine yönelik yol haritaları üzerinde görüş birliğine varılmasına çalışıldı. Özellikle veri paylaşımı, saha koordinasyonu ve vakıfların kapasite kullanımı üzerinde duruldu.

katılımcılar ve kapsam:

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Bilecik cephesinden Vali Faik Oktay Sözer ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan toplantıda yer aldı.

Ayrıca görüşmelere 80 ilin valileri, 81 ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri ve ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürleri katıldı; böylece ülke genelindeki uygulamaların karşılaştırmalı değerlendirmesi mümkün kılındı.

sonuç odaklı değerlendirme:

Toplantı raporlarına göre, yapılan değerlendirmelerle hizmet sunumunun etkinliğinin artırılmasına yönelik öneriler toplanacak ve ilgili birimlerce takip edilecek. Katılımcıların ortak hedefi, sosyal yardım mekanizmalarının ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve verimli ulaşmasını sağlamak olarak belirtildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ İLE İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ&#039;NİN...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ İLE İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN BAŞKANLIĞINDA, VİDEO KONFERANS SİSTEMİ (VKS) ÜZERİNDEN 'İL VE İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI PERFORMANS KARNESİ TOPLANTISI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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