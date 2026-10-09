Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ilim, müzik ve cübbelerle yeni dönem

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik açılışı ve cübbe töreni:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2026-2027 Akademik Açılış ve Cübbe Giyme Töreni üniversitenin spor salonunda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Törene Bilecik Vali Vekili Ömer Ulu, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda üniversitenin tanıtım filmi ile Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı anısına hazırlanan video gösterimi izleyicilerle buluştu. Tören, üniversite personeli ve okul orkestrası solisti Muhammed Talha Kandemir’in konseriyle devam etti.

rektörün mesajı ve üniversitenin hedefleri:

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, konuşmasında 2026-2027 akademik yılına başlamanın heyecanını paylaşarak, üniversitenin adıyla anıldığı Şeyh Edebali’nin mirasından aldığı güçle eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı alanlarında ilerlediğini vurguladı. Kaplancıklı, kalite, akreditasyon, bilimsel yayın, proje üretimi ve uluslararasılaşma konularında elde edilen gelişmelere dikkat çekerek üniversitenin ilim ve irfanın merkezi olma hedefi doğrultusundaki kararlılığını ifade etti.

akademik başarılar ve ödüller:

Törende akademik çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere ve birimlere ödülleri takdim edildi. Uzun yıllar üniversiteye hizmet eden ve emekliliğe ayrılacak olan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş’a Üstün Hizmet Ödülü verildi. Web of Science kapsamında Q1 ve Q2 dilimlerinde en fazla yayın yapan isimler arasında Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı (16 yayın), Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş, Prof. Dr. Mesut Doğan, Doç. Dr. Rafig Gurbanov ve Prof. Dr. Mesut Işık yer aldı.

AVESİS verilerine göre öğretim üyesi başına yayın ortalaması 4 ve üzerinde olan birimler kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ödüllendirildi. Ayrıca 2025-2026 eğitim-öğretim yılında akredite edilen programlar da törenle onurlandırıldı: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü, Fen Fakültesi Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümleri ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi ve Finans ve Bankacılık Bölümleri adına bölüm başkanlarına ödülleri takdim edildi.

açılış dersi: terörün ekonomik boyutu:

Akademik açılış dersini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Acar verdi. "Terörün Türkiye Ekonomisine Etkileri" başlıklı derste terörün kamu harcamaları, yatırım ve istihdam, üretim ve ticaret, finansal piyasalar ile ekonomik güven üzerindeki doğrudan ve dolaylı maliyetleri ele alındı. Ders, güven ve istikrar ortamının ekonomik büyüme ile sürdürülebilir kalkınma açısından taşıdığı önemi vurguladı ve terörün sona ermesi halinde ortaya çıkabilecek iyileşmelerin yatırım, üretim ve kalkınma dinamiklerine katkılarına dikkat çekti.

cübbe giyme töreni ve yeni unvanlar:

Programın sonunda gerçekleştirilen Cübbe Giyme Töreni ile 2025 yılı Eylül ayından itibaren profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına atanan akademisyenler cübbelerini giydi. Törende 11 profesör, 20 doçent ve 44 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 75 öğretim üyesi cübbe giyerek yeni akademik unvanlarını resmen taçlandırdı. Cübbe töreninin ardından akademisyenlerle toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) 2026-2027 AKADEMİK AÇILIŞ VE CÜBBE GİYME TÖRENİ BÜYÜK COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.