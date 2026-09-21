Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yeni dönem: Kaplancıklı'dan birlik ve başarı çağrısı

Rektör Kaplancıklı'nın mesajı:

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı vesilesiyle yayımladığı mesajında üniversitenin tüm paydaşlarına seslendi. Yeni dönemin öğrenciler, akademik ve idari personel başta olmak üzere herkese sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni etti.

"Bilim ve eğitim yolunda, ortak değerlerimiz doğrultusunda üniversitemizin geleceğine hep birlikte katkı sunacağımız başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz"

Yerleşme sonuçları:

Kaplancıklı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin tüm kontenjanlarının %100 dolduğunu açıkladı. Rektörün verdiği bilgiye göre önlisans programlarına 2 bin 578, lisans programlarına ise 1 bin 540 öğrenci yerleşti; böylece toplam 4 bin 118 öğrenci BŞEÜ'de eğitim görmeye hak kazandı.

Yeni dönemin öncelikleri:

Mesajında ortak sorumluluk ve iş birliğine vurgu yapan Kaplancıklı, ünitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini yükseltmeye ve öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Rektör, tüm paydaşlara verimli bir yıl dileğinde bulundu.

BŞEÜ REKTÖRÜ KAPLANCIKLI’DAN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI