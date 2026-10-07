Bilecik valisi ev ziyaretinde çiftin duasını aldı

Vali Sözer ev ziyaretinde

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkezde ikamet eden Emine ve Halil İbrahim Kardaş çiftinin evine konuk oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Sözer, çiftin hal ve hatırını sorarak kendileriyle yakından ilgilendi.

Ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette, çiftin sağlık ve günlük yaşamına dair sohbetler yapıldı; ziyaret, karşılıklı saygı ve sıcak bir hava içinde geçti. Sözer'in yakın ilgisi üzerine çiftin hayır dualarını aldığı belirtildi.

Valinin mesajı:

Sözer, büyüklerin toplum için taşıdığı değere vurgu yaparak şunları söyledi: "Büyüklerimiz, hayat tecrübeleri ve birikimleriyle bizlere yol gösteren en kıymetli değerlerimizdir. Kendileriyle bir araya gelmek, hal ve hatırlarını sormak bizim için büyük bir mutluluk. Emine ve Halil İbrahim Kardaş çiftimize sağlık, huzur ve afiyet diliyorum".

VALİ SÖZER, YAŞLI ÇİFTLE BİR ARAYA GELDİ