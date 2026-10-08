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Bilecik ziyaretinde kadın kolları sahaya indi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bölge Başkanı Yasemin Turan, Bilecik'te il yönetimiyle bir araya gelerek kadınlara yönelik saha çalışmaları ve bilgilendirmeyi görüştü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik ziyaretinde kadın kolları sahaya indi

Ziyaret programı:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bölge Teşkilat Başkanı Yasemin Turan, bir dizi ziyaret için Bilecik'e geldi. Turan'ın programında yerel yönetim ve parti temsilcileriyle görüşmeler yaparak kadınlara yönelik çalışmaların planlanması öncelikli gündem maddesini oluşturdu.

görüşmelerde kimler yer aldı:

Turan'a İl Koordinatörü Meryem İnat eşlik etti. Heyet, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti; Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İl Kadın Kolları Başkanı Semra Poyraz da görüşmede yer aldı. Taraflar, saha çalışmaları ve yerel öncelikler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

saha çalışmaları ve bilgilendirmenin önemi:

Toplantıda ev ziyaretleri ve kurulan stantlarda partinin yürüttüğü çalışmaların halka doğrudan aktarılmasının önemi vurgulandı. Bölge Teşkilat Başkanı Yasemin Turan, kadınların partinin çalışma planlarında merkezi bir rol oynadığını belirterek, bilgilendirme ve katılımın artırılmasına yönelik adımlara dikkat çekti.

Heyet, Bilecik'te kadınlara yönelik yürütülecek faaliyetlerin eşgüdüm içinde planlanması ve uygulamaya konulması konusunda karşılıklı fikir alışverişi yaparak programı tamamladı.

BÖLGE TEŞKİLAT BAŞKANI YASEMİN TURAN, BİLECİK&#039;E GELDİ

BÖLGE TEŞKİLAT BAŞKANI YASEMİN TURAN, BİLECİK'E GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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