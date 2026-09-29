Bilecik’in gururu Zeynep Acar Dupnıtsa Open’da altın madalya kazandı

Dupnıtsa Open’da madalya sevinci:

Bilecikli tekvando sporcusu Zeynep Acar, Bulgaristan’ın Dupnitsa kentinde düzenlenen Dupnıtsa Open International Taekwondo Championship turnuvasında tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

turnuvanın katılımı ve atmosferi:

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından düzenlenen organizasyona 22 ülkeden 495 sporcu katıldı. Farklı kategorilerde gerçekleşen karşılaşmalarda yoğun bir rekabet yaşanırken, Acar gösterdiği etkin mücadele ve teknik ağırlığı ile finale kadar yükseldi ve rakiplerini geride bıraktı.

Bilecik’ten kutlama ve destek mesajları:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir sporcu ve antrenörünü kutlayarak, 'Sporcumuzu ve antrenörümüz Mesur Düş’ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' dedi. İl yönetimi ve yerel spor çevreleri Acar’ın elde ettiği başarının kent için önemli bir moral kaynağı olduğunu vurguladı.

BİLECİKLİ SPORCU DUPNITSA OPEN’DA ŞAMPİYON OLDU BİLECİKLİ TEKVANDO SPORCUSU ZEYNEP ACAR