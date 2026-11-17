Gezi programı ve katılımcılar:

Bilecik Huzurevi sakinleri, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi kapsamında Sakarya'nın Taraklı ilçesine götürüldü. Gün boyu süren programda büyükler çeşitli etkinliklere katılarak ilçeyi ziyaret etti.

Etkinlikte öne çıkanlar:

Huzurevi sakinleri termal tesislerde hoşça vakit geçirdi, Taraklı'nın tarihi sokaklarını dolaşarak bölgenin kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Gün boyunca rutin yaşamın dışına çıkan büyükler, birlikte hoş anılar biriktirdi.

Yetkilinin değerlendirmesi:

Nejat İlhan şu ifadeleri kullandı: "Büyüklerimizin kendilerini mutlu ve değerli hissetmeleri bizim için çok önemli. Onların sosyal hayata katılımlarını desteklemek, farklı yerler görmelerini ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Huzurevi sakinlerimizin yüzündeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz."

BİLECİK'TE HUZUREVİ SAKİNLERİNE TARAKLI GEZİSİ