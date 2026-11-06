Bilecik'te 10 aylık asayiş raporu ve alınacak tedbirler değerlendirildi

Bilecik'te 10 aylık asayiş çalışmaları masaya yatırıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısında kent genelinde son 10 ayda yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları ele alındı. Toplantıda, mevcut durumun analizi yapılarak güvenlik ve huzurun sürekliliğini sağlamaya yönelik adımlar tartışıldı.

toplantıya katılan birimler ve yöntem:

Toplantıya il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri yüz yüze katılırken, ilçe emniyet müdürleri ve amirleri telekonferans yöntemiyle toplantıya dahil oldu. Bu katılım yapısı, saha ile merkez arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik bilgi alışverişine imkan sağladı.

görüşülen öncelikler ve koordinasyon:

Toplantıda; asayişin korunması, vatandaş güvenliğinin artırılması ve huzurun devamlılığının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. Çalışmaların il genelinde etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi, mevcut durumun sürekli izlenmesi ve birimler arası iletişimin güçlendirilmesi öncelikler arasında yer aldı.

Değerlendirme toplantısı, saha uygulamalarının gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda eşgüdümün artırılmasını hedefleyen adımların planlanmasıyla sona erdi.

BİLECİK’TE 10 AYLIK ASAYİŞ ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI