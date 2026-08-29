Bilecik'te 11 milyon 530 bin 764 kanatlı: üretimin her aşaması yerinde incelendi

Bilecik'te kanatlı hayvancılığın kapsamı yerinde görüldü

Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik'te faaliyet gösteren kanatlı hayvancılığı işletmelerini ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında damızlık ve ticari üretimin her aşamasına ilişkin bilgiler alındı ve uygulamalar gözlemlendi.

vali incelemeleri:

Vali Sözer, damızlık kanatlı yetiştiriciliği ile ticari etlik ve ticari yumurtacı işletmelerde yürütülen çalışmaları takip etti. Yetkililerden üretim aşamaları, sağlık ve hijyen uygulamaları ile yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. İncelemelerde, üretim süreçlerinin planlı ve titiz yürütüldüğü vurgulandı.

üretim süreçleri ve sayı dağılımı:

Kentteki toplam kanatlı hayvan sayısı 11 milyon 530 bin 764 olarak belirtildi. Bu sayının 2 milyon 50 bin 992'si damızlık büyütme, 1 milyon 925 bin 704'ü damızlık yumurtlama, 7 milyon 185 bin 19'u ticari etlik ve 369 bin 49'u ticari yumurtacı işletmelerde kayıtlı.

Vali Sözer, kanatlı eti üretim sürecinin damızlık yetiştiriciliği ve döllü yumurta üretiminden kuluçka sürecine, ardından ticari etlik piliç yetiştiriciliğine kadar bir dizi aşamadan oluştuğunu aktardı. Kuluçkahanelerde 21 günlük sürecin ardından elde edilen civcivlerin, ticari etlik işletmelerde yaklaşık 42 günlük yetiştirme döneminin sonunda kesim ağırlığına ulaştığı kaydedildi.

İlde damızlık yetiştiriciliğinden ticari üretime kadar üretimin her aşamasının titizlikle yürütüldüğünü belirten Vali Sözer, mevcut kanatlı sayısının Bilecik için sektörel önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

BİLECİK 11,5 MİLYON KANATLI HAYVANA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER