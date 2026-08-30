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Bilecik’te 30 ağustos’ta şehitler saygıyla anıldı

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Vali Faik Oktay Sözer ile protokol şehitliği ziyaret edip defteri imzaladı, mezarlara çiçek bıraktı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik’te 30 ağustos’ta şehitler saygıyla anıldı

kutlama programı ve çelenk töreni:

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen resmi program, Vali Faik Oktay Sözer'in tarihi Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çelenk sunma ve resmigeçit töreniyle kutlamalar sürdü.

şehitlik ziyareti ve anma:

Törenin tamamlanmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte Bilecik Şehitliği'ne geçen heyet, burada saygı duruşunda bulundu. Vali Faik Oktay Sözer Şehitlik Defteri'ni imzaladı, protokol üyeleri ise şehit kabirlerine çiçek bıraktı.

dini tören ve kapanış:

Şehitlikte Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve devamında edilen dualarla program son buldu.

BİLECİK’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 104’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN...

BİLECİK’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 104’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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