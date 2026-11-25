Bilecik'te 7 yıl 6 ay hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir kişiyi yakaladı. Aranan şüphelinin kimliği ve ceza bilgileri, emniyetteki işlemler sırasında netleştirildi.

yakalama gerekçesi:

Yakalanan kişinin, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve isminin M.Y. olduğu belirtildi.

cezaevi teslimi:

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BİLECİK’TE 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI