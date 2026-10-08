Bilecik'te amatör spor haftası gençlere spor kapılarını araladı

Bilecik'te amatör spor haftası coşkuyla başladı

5-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası, Merkez Sentetik Saha’da düzenlenen etkinliklerle start aldı. Programa Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun katıldı.

Gençlere farklı branşları deneme imkânı:

Etkinlikte gençler, farklı spor branşlarının tanıtıldığı stantları ziyaret etti. Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan spor parkurlarında katılımcılar çeşitli oyunlara katılarak sporun değişik disiplinlerini deneyimleme fırsatı buldu ve parkurlarda eğlenceli anlar yaşandı.

Amatör sporun önemi ve davet:

Ramazan Demir amatör sporun gençlerin yaşamındaki rolüne vurgu yaparak şunları söyledi: "Amatör Spor Haftası vesilesiyle gençlerimizi sporla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm gençlerimizi farklı branşlarda spor yapmaya, hareketli ve sağlıklı bir yaşam sürmeye davet ediyoruz".

BİLECİK’TE AMATÖR SPOR HAFTASI COŞKUYLA BAŞLADI