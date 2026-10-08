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Bilecik’te araç ve şahıs aramasında metamfetamin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Bilecik’te narkotik operasyonunda 1 araç ve 1 şahısta arama yapıldı; çeşitli miktarda metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik’te araç ve şahıs aramasında metamfetamin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Operasyonun detayları:

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 1 araç ve 1 şahıs üzerinde arama yapıldı. Arama sonucu çeşitli miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonun sokak çalışmaları kapsamında planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildiği, ele geçirilen maddenin adli süreç için emniyet tarafından kayıt altına alındığı bildirildi.

Soruşturma ve işlem:

Olayla ilgili olarak, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli yakalanarak hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmanın selameti için adli ve idari işlemler emniyet birimlerince sürdürülüyor.

Emniyet kaynakları, uyuşturucuyla mücadele kapsamında benzer denetimlerin ilçede devam edeceğini belirtiyor ve vatandaşlardan şüpheli görülen durumları ilgili birimlere bildirmeleri istendi.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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