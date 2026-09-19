Bilecik'te araçta bonzai ele geçirildi: 3 kişi gözaltında

Bilecik'te araçta bonzai ele geçirildi
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç ve 3 şüpheli şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi.
Operasyon ayrıntıları:
Aramalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Soruşturma ve gözaltı:
Olayla ilgili 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 3 şüpheli yakalandı.
BİLECİK'TE BİR ARAÇ 3 ŞÜPHELİ ŞAHIS ÜZERİNDE BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ
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