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Bilecik'te araçta bonzai ele geçirildi: 3 kişi gözaltında

Bilecik'te Narkotik ekipleri bir araç ve 3 şüpheli üzerinde yaptıkları aramada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te araçta bonzai ele geçirildi: 3 kişi gözaltında

Bilecik'te araçta bonzai ele geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç ve 3 şüpheli şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi.

Operasyon ayrıntıları:

Aramalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayla ilgili 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

BİLECİK&#039;TE BİR ARAÇ 3 ŞÜPHELİ ŞAHIS ÜZERİNDE BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

BİLECİK'TE BİR ARAÇ 3 ŞÜPHELİ ŞAHIS ÜZERİNDE BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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