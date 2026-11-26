Bilecik Belediyesi mama üretim tesisinde günlük yüzlerce kilogram mama üretiyor

Bilecik Belediyesi tarafından kurulan Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki mama üretim tesisinde, restoran, lokanta ve fırınlardan toplanan bayat ekmek ile yemek artıkları kedi ve köpekler için mamaya dönüştürülüyor. Tesiste hem sokak hayvanları hem de farklı yaban hayvanlarına yönelik günlük üretim yapılıyor.

Tesisin çalışma süreci ve ekipmanları:

Tesisin işleyişi, Veteriner İşleri Müdürü Ömür Çelik tarafından şu şekilde özetleniyor: Dışarıdan protokol ile alınan ve sağlık açısından risk taşımayan günlük yemek ile ekmekler önce kırıcı ve hamur karma makinelerinde işleniyor, ardından ısı işlemine tabi tutuluyor. İşlem sonrasında ürünler kurutulup pelet haline getirilerek paketleniyor. Tesis bünyesinde kırıcı makine, kompost makine, hamur karma makinesi, fırın ve süzme ekipmanları yer alıyor.

Dağıtım, israfın önlenmesi ve bütçeye katkı:

Üretilen mamalar, öncelikle merkezdeki hayvanlara veriliyor; bunun yanında şehirdeki hayvanseverlere de dağıtılarak sokakta yaşayan can dostlara ulaştırılması sağlanıyor. Çelik, bu uygulama sayesinde hem gıda israfının azaltıldığını hem de belediye bütçesine katkı sağlandığını vurguluyor. Mamaların protein ve enerji miktarları dikkate alınarak, hem yaş hem de kuru mama biçiminde hazırlanıyor. Ayrıca bazı noktalardan alınan günlük taze yemekler işlem görmeden doğrudan da verilebiliyor.

Barınak kapasitesi ve yaban hayatına hizmet:

Tesisin barınma kapasitesi zaman içinde artırıldı; başlangıçta yaklaşık 70 hayvan ağırlanabilirken ek barınma alanlarıyla kapasite önce 190'a, daha sonra doğal yaşama uygun düzenlemelerle 400'e çıkarıldı. Toplamda tesis, aynı anda 590 sokak hayvanını barındırabiliyor. Çelik, merkezde sadece sokak hayvanlarına değil, çeşitli yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonuna da hizmet verildiğini belirtiyor.

Tesis, yerel işletmelerle yapılan protokoller doğrultusunda toplanan günlük atıkları değerlendirerek hem çevresel hem de sosyal bir çözüm sunuyor; üretim süreci ve dağıtım ağlarıyla can dostların düzenli beslenmesine katkı sağlanıyor.

Bayat ekmek ve yemek atıkları sokak hayvanları için mamaya dönüştürülüyor