Bilecik’te çocuk merkezlerinde yaşam koşulları yerinde değerlendirildi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette çocukların kaldığı yaşam ve etkinlik alanlarında ayrıntılı incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında kurum içindeki fiziki koşullar, hizmet akışları ve çocukların günlük rutinleri yerinde gözden geçirildi.

ziyaretin kapsamı:

İlhan, kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak çocukların kaldığı yatakhane, yemek ve sosyal etkinlik bölümlerini dolaştı. Ziyaret kapsamında çocukların günlük yaşam koşulları, eğitim ve sosyal faaliyetlere erişimleri ile ihtiyaçlarının karşılanma şekli değerlendirildi.

vurgulanan öncelikler:

İnceleme sonunda İl Müdürü İlhan, çocukların gelişimini destekleyen ortamların önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Çocuklarımızın kendilerini güvende hissettikleri, mutlu oldukları ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen bir ortamda yaşamaları önceliğimizdir. Onların ihtiyaçlarını yerinde değerlendirerek daha iyi şartlar sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz".

Kurumun işleyişi ve çocukların yaşam kalitesine ilişkin tespitler, yetkililerle paylaşılarak gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışma planının sürdürüleceği bildirildi. Yapılan yerinde değerlendirme, çocukların güvenli ve destekleyici bir ortamda büyümelerine yönelik adımların izlenmesi açısından önemsedi.

BİLECİK'TE ÇOCUKLARIN YAŞAM ALANLARI YERİNDE İNCELENDİ