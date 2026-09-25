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Bilecik'te çocuklar satrançla strateji öğreniyor

Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde yeniden açılan satranç kursunda çocuklara stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerileri kazandırılıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te çocuklar satrançla strateji öğreniyor

satranç kursu yeniden başladı:

Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle çocuklara yönelik satranç kursu yeniden başladı. Kurs kapsamında katılımcılara temel hamleler, açılışlar ve oyun sonu teknikleri öğretilirken, eğitmenler stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine odaklanıyor.

çocuklara sağlanan kazanımlar:

Program, çocukların oyun sırasında karar verme süreçlerini güçlendirmeyi ve dikkat sürelerini uzatmayı hedefliyor. Kurs sayesinde çocuklar yalnızca satranç öğrenmiyor; aynı zamanda planlama, sabır ve analiz yeteneklerini de pekiştiriyor. Etkinlikler, takım çalışması ve bireysel turnuva oyunlarıyla destekleniyor ve katılımcıların keyif alması ön planda tutuluyor.

kurumların rolü ve teşekkür:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, projenin çocukların gelişimine katkısını vurgulayarak Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'ne destekleri için teşekkür etti. Kursun devam edeceği ve daha fazla çocuğa ulaşılması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.

BİLECİK’TE ÇOCUKLARIN YENİ HAMLESİ SATRANÇ OLDU

BİLECİK’TE ÇOCUKLARIN YENİ HAMLESİ SATRANÇ OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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