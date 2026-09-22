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Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyere çarptı: iki kişi hafif yaralandı

Pazaryeri Karaköy mevkiinde D-650'de bir motosiklet bariyere çarptı; sürücü İbrahim Eray K. ve yolcu Ebru G. hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyere çarptı: iki kişi hafif yaralandı

kaza yerinden ilk bilgiler:

Dün gece Pazaryeri ilçesi Karaköy mevkii D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde meydana gelen kazada iki kişi hafif yaralandı.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Eray K. idaresindeki 35 RR 651 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ebru G. yaralandı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar sevk edilerek Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MOTOSİKLET BARİYERE ÇARPTI: 2 KİŞİ YARALANDI

MOTOSİKLET BARİYERE ÇARPTI: 2 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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