Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyere çarptı: iki kişi hafif yaralandı

kaza yerinden ilk bilgiler:

Dün gece Pazaryeri ilçesi Karaköy mevkii D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde meydana gelen kazada iki kişi hafif yaralandı.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Eray K. idaresindeki 35 RR 651 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ebru G. yaralandı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar sevk edilerek Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MOTOSİKLET BARİYERE ÇARPTI: 2 KİŞİ YARALANDI