Bilecik’te evlenmeye hazırlanan çiftlere evlilik öncesi rehberlik

Bilecik’te evlilik öncesi bilinçlendirme programı

Bilecik’te, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisi başvurusu yapacak çiftlere yönelik bir evlilik öncesi eğitim programı düzenlendi. Program, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından planlandı ve uygulamaya konuldu. Etkinlikte genç çiftlere aile hayatının temelleri ile sağlıklı ilişki kurma yöntemleri anlatıldı.

Programın odağı:

Eğitimde öncelikle güçlü ve dayanıklı bir aile yapısının temel unsurları üzerinde duruldu. Katılımcılara etkili iletişim, çatışma çözümü, aile içi rollerin dengelenmesi ve duygusal dayanıklılık kazanma gibi konularda uygulamalı bilgiler verildi. Amaç, çiftlerin evlilik sürecine daha bilinçli, gerçekçi beklentilerle ve iletişim becerileri gelişmiş şekilde başlamalarını sağlamak oldu.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, programın önemine dikkat çekerek, "Evlilik, hayatın önemli dönüm noktalarından biri. Gençlerimizin bu sürece bilinçli ve sağlıklı bir iletişim anlayışıyla hazırlanmasını önemsiyoruz. Güçlü aile yapısının oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla eğitim ve destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. İlhan, benzer desteklerin devam edeceğini ve gençlere yönelik bilgilendirmenin süreceğini vurguladı.

Program, genç çiftlerin evlilik öncesi hazırlıklarını güçlendirmeyi ve aile yapısının sürekliliğini desteklemeyi hedefliyor. Eğitimde verilen pratik öneriler ve iletişim teknikleriyle katılımcıların daha sağlam ilişkiler kurmasına katkı sağlanması amaçlandı.

BİLECİK’TE EVLENECEK ÇİFTLERE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM