Dolar 48,6172 +0,13%
Euro 56,1897 -0,23%
Bist 14.326,55 -0,97%
Altın Gram 6.763,75 -1,85%
EUR/USD 1,1553 -0,42%
Brent Petrol 108,26 +3,49%
--°

Bilecik'te evlilik yolculuğuna hazırlık: iletişim ve anlayış öne çıktı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesiyle 'Evlilik Kredisinden' yararlanacak gençlere evlilik öncesi eğitim verdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te evlilik yolculuğuna hazırlık: iletişim ve anlayış öne çıktı

Evlilik öncesi eğitim programı başlatıldı

Bilecik'te evlenecek gençlere yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Organizasyonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü üstlendi ve program, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Eğitimden 'Evlilik Kredisinden' faydalanacak gençlerin yararlandığı belirtildi.

Programın içeriği:

Eğitimlerde katılımcılara sağlıklı ve güçlü bir evliliğin temelleri, iletişim, karşılıklı anlayış ve aile içi ilişkiler konularında bilgiler verildi. Oturumlar, pratik öneriler ve günlük yaşamda uygulanabilir iletişim yaklaşımlarına odaklandı.

yetkililerin mesajı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, programın gençleri evlilik sürecine bilinçli ve sağlam adımlarla hazırlamayı hedeflediğini vurguladı. İlhan, katılımcılara yönelik olarak "Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" şeklinde mesaj verdi.

Program, evlilik öncesi bilgilendirmenin önemine dikkat çekerken gençlerin ilişkilerinde farkındalık ve dayanıklılık kazanmasını amaçladığı kaydedildi.

BİLECİK&#039;TE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

BİLECİK'TE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türk Hava Kurumu Samsun şubesinde yeni dönem: İsmail Hut göreve başladı
images

Yetim Vakfı Adıyaman’da çocuklara umut çantaları dağıttı
images

Minik ellerden büyük renkler: yıl sonu resim sergisi Gözcüler Evi'nde
images

Vali Makas ilk ders zilini çaldı: Düzce'de 75 bin 523 öğrenci ders başı yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erfelek'te kanserde erken teşhis vurgusu: tarama çağrısı yapıldı

Samsun'un siyaset haritasındaki yeri: Soylu'nun 'ölçü ve müşir' vurgusu

arnavutköy’de 7 yeni okul eğitime başladı, hedef 4 yılda 40 okul

Türk Hava Kurumu Samsun şubesinde yeni dönem: İsmail Hut göreve başladı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi