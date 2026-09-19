Bilecik'te gaziler günü anmaları protokol ve gençlerle buluştu

Bilecik'te gaziler günü anma etkinlikleri

Bilecik’in Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi. Her iki ilçede de Atatürk anıtlarına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile süren törenlerde protokolün yanı sıra gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Osmaneli'deki tören:

Osmaneli ilçesinde gerçekleşen program Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı Arif Uluğ, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve tören resmi tören akışına uygun şekilde tamamlandı.

Söğüt'te anma ve buluşma:

Söğüt ilçesinde düzenlenen programda ise Söğüt Kaymakam Vekili ve Bilecik Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Mehmet Demir, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler ile şehit ve gazi yakınları yer aldı. Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu; program, öğrencilerin seslendirdiği şiirlerle devam etti.

Programın ardından Söğüt’te gaziler ve yakınları, Namlı Konağı’nda düzenlenen yemek etkinliğinde bir araya geldi. Yerel yetkililer törenlerde gazilerin ve şehit yakınlarının hatırlanmasının, toplumun hafızasında bu günün canlı tutulmasının önemine vurgu yaptı.

OSMANELİ VE SÖĞÜT’TE GAZİLER GÜNÜ ANMA PROGRAMLARI DÜZENLENDİ