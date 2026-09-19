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Bilecik'te gaziler için anlamlı buluşma: jandarmadan vefa ziyareti

19 Eylül Gaziler Günü'nde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, gaziler ve ailelerini ağırlayarak vatan için verilen fedakârlıkları hatırlattı ve minnet sundu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te gaziler için anlamlı buluşma: jandarmadan vefa ziyareti

Bilecik'te gaziler jandarmada misafir edildi

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Bilecik'te bulunan gaziler ile yakınları, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından ağırlandı. Etkinlik, gazilere ve ailelerine yönelik bir vefa buluşması olarak düzenlendi.

buluşmanın detayları:

Gaziler ve aileleri jandarma tesislerinde kabul edildi; karşılamada konuklara ikramlarda bulunuldu ve sohbetlere yer verildi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan programda katılımcıların anılarını paylaşmaları ve gazilerin durumlarına ilişkin samimi diyaloglar öne çıktı.

komutanın mesajı:

Jandarma Albay Ali Vanlı, burada yaptığı konuşmada vatanın bağımsızlığı ile birlik ve beraberliği için fedakârlık gösteren gazilere olan minnet ve şükran duygusunu dile getirdi. Vanlı, gaziler ve ailelerinin Jandarma Teşkilatı'nın gönül dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor; Gaziler Günü'nü kutluyoruz."

GAZİLER GÜNÜ’NDE KAHRAMAN GAZİLER JANDARMADA MİSAFİR EDİLDİ

GAZİLER GÜNÜ’NDE KAHRAMAN GAZİLER JANDARMADA MİSAFİR EDİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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