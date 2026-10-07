Dolar 49,1943 +0,04%
Euro 55,0608 -0,52%
Bist 12.250,96 -1,00%
Altın Gram 6.581,96 -0,61%
EUR/USD 1,1189 -0,65%
Brent Petrol 100,90 +0,32%
--°

bilecik'te gazilerle dayanışma ziyaretleri: talepler dinlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri, Nusaybin Bagok Dağı'nda yaralanan gaziler Selçuk Kalkan ve Barış Bağcı'yı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

bilecik'te gazilerle dayanışma ziyaretleri: talepler dinlendi

bilecik'te gazilerle buluşma

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, gaziler Selçuk Kalkan ve Barış Bağcı ile bir araya geldi. Ziyareti, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi ile Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organize etti; görüşme sırasında gazilerin sağlık ve gündelik hayatla ilgili ihtiyaçları konuşuldu.

ziyaretin içeriği ve geçmişi:

Buluşmada, 2015 yılında Nusaybin'in Bagok Dağı mevkiinde terörle girilen çatışmada yaralanan gazilerle detaylı sohbet edildi. Ekipler, gazilerin talep ve temennilerini dinleyip not aldı; bakım, destek ve yönlendirme konularında adımlar ele alındı. Ayrıca, toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları gazilere iletildi.

il müdürlüğünün değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gazilere yönelik hizmetlerin sürdüğünü vurgulayarak, "Aziz gazilerimizin her daim yanında olmaya, onların kıymetli hatıralarını ve emanetlerini yaşatmaya devam ediyoruz" dedi. İlhan, gazilere sağlık, huzur ve afiyet temennisinde bulunduğunu da belirtti.

Ziyaret, hem gazilerin güncel ihtiyaçlarının tespiti hem de kurum yetkililerinin sürekli iletişim ve destek taahhüdünü pekiştirmesi açısından önem taşıdı. Müdürlük, benzer buluşmaların devam edeceğini açıkladı.

BİLECİK&#039;TE GAZİLERE ANLAMLI BULUŞMA

BİLECİK'TE GAZİLERE ANLAMLI BULUŞMA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

El emeğiyle milli değer örüyorlar: kumaşı bayrağa dönüştüren projede kursiyerler...
images

İrem işaret diliyle kitap fuarını gezdi
images

Üç arkadaş eşlerine destek için geleneksel usulde salça kaynattı
images

savi ile mücadeleyi karakaleme dönüştüren genç sanatçı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilecik İnhisar'da devrilen araç: sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu

Ardahan'da tarlada bulunan ölü ineğin etrafında toplanan kurt sürüsünün görüntüleri

Yemeksepeti kuryeleri 'gör beni' çağrısıyla sokak kedilerine dikkat çekti

diyarbakır'da kesilmesi planlanan parmak multidisipliner tedaviyle korundu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi