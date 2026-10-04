Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Bilecik'te genç merkezinde 'Birlikte Güvenli Gelecek' kapsamlı eğitim

Bilecik'te Toplum Destekli Polislik ekiplerinin 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında 66 öğrenciye polislik, güvenlik ve internet eğitimi verildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te genç merkezinde 'Birlikte Güvenli Gelecek' kapsamlı eğitim

Bilecik'te 'Birlikte Güvenli Gelecek' bilgilendirme toplantısı

Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 66 öğrenci bir araya getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini amaçladı.

Eğitimin içeriği:

Toplantıda öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgiler sunuldu; mesleğin sorumlulukları ve kamu güvenliğine katkısı anlatıldı. Ayrıca genel güvenlik, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konularında uygulamaya dönük uyarılar ve alınabilecek önlemler paylaşıldı.

Amaç ve uygulama:

Toplum Destekli Polislik ekipleri, katılımcıların hem bireysel hem çevresel riskleri tanıyarak daha tedbirli hareket etmesini hedefledi. Program boyunca öğrencilerle etkileşimli sohbetler yapılarak sorularına yanıt verildi ve günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler aktarıldı.

Etkinlik, genç merkezinde gerçekleştirilmiş olup projenin gençler arasında güvenlik bilincini artırmaya yönelik adımlarından biri olarak planlandı. Katılımcılara verilen bilgiler, hem okul hem de sosyal çevrelerde karşılaşılabilecek sorunlara karşı farkındalığı yükseltmeyi amaçlıyor.

66 ÖĞRENCİYE GÜVENLİ GELECEK EĞİTİMİ VERİLDİ

66 ÖĞRENCİYE GÜVENLİ GELECEK EĞİTİMİ VERİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi
images

Bursa 11 Eylül Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, iki kişi y...
images

Ahlak polisinin Mut operasyonunda 22 tutuklama
images

Kozan'da tepe parçalandı, mahallede panik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultanhisar’da hizmet rotası sahadan geçiyor

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri Merkez Camii'ne temiz bir başlangıç sundu

Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi

Bursa 11 Eylül Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, iki kişi yaralandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip