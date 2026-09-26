Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Bilecik'te gençleri korumaya odaklı yeni narkotik yol haritası

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen operasyonlar, önleyici çalışmalar ve gelecek planları hakkında bilgilendirildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te gençleri korumaya odaklı yeni narkotik yol haritası

Bilecik'te narkotik çalışmalarının son değerlendirmesi

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi ve emniyet personelinden ayrıntılı brifing aldı.

yürütülen çalışmalar ve brifing:

Brifing kapsamında yürütülen operasyonların kapsamı, mevcut vaka takibi ve istihbari çalışmalar ele alındı. Şube ekiplerinin saha operasyonları, soruşturma süreçleri ve önleyici tedbirlerin uygulama sonuçları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Değerlendirmede, ekiplerin yürüttüğü operasyonların yanı sıra eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarına verilen önemin sürdürüleceği vurgulandı. Ayrıca, şube ile şehrin diğer güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi planlandı.

hedef: gençlerin geleceği ve il güvenliği:

İl Emniyet Müdürü Çağlar, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve planlamaları ele aldıklarını belirtti. Kamu düzeni ve toplum sağlığını korumaya yönelik adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.

Gençlerimizin geleceğini korumak, ilimizin huzur ve güvenliğini güçlendirmek için uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Toplantı sonunda, mevcut çalışmaların sürdürülmesi, yeni önleyici projelerin hayata geçirilmesi ve istihbarat paylaşımının artırılması konularında mutabakata varıldı.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

BİLECİK’TE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırmızı ışık ihlali Manavgat'ta motosiklet çarpışmasına yol açtı
images

Rönesans rezidans davasında sağ kalan İncili: adalet caydırıcı olmalı
images

Bozüyük'te ebeveynlere akran zorbalığı ve internet güvenliği semineri
images

Kocaeli'de kaçak tütün üretimine büyük darbe

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adana'da yaza veda etkinliğinde özel bireyler sahnede coştu

Wing chun eğitimi: tehlikeyi önden fark etmek hayatta kalmanın ön koşulu

Adana'da evlilik öncesi destek: çiftlere kredi başvurusu eğitimi

Bakan Bak: Sofya'da kazanılan 10 madalya ülke sporuna güç kattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor