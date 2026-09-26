Bilecik'te gençleri korumaya odaklı yeni narkotik yol haritası

Bilecik'te narkotik çalışmalarının son değerlendirmesi

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi ve emniyet personelinden ayrıntılı brifing aldı.

yürütülen çalışmalar ve brifing:

Brifing kapsamında yürütülen operasyonların kapsamı, mevcut vaka takibi ve istihbari çalışmalar ele alındı. Şube ekiplerinin saha operasyonları, soruşturma süreçleri ve önleyici tedbirlerin uygulama sonuçları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Değerlendirmede, ekiplerin yürüttüğü operasyonların yanı sıra eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarına verilen önemin sürdürüleceği vurgulandı. Ayrıca, şube ile şehrin diğer güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi planlandı.

hedef: gençlerin geleceği ve il güvenliği:

İl Emniyet Müdürü Çağlar, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve planlamaları ele aldıklarını belirtti. Kamu düzeni ve toplum sağlığını korumaya yönelik adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.

Gençlerimizin geleceğini korumak, ilimizin huzur ve güvenliğini güçlendirmek için uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Toplantı sonunda, mevcut çalışmaların sürdürülmesi, yeni önleyici projelerin hayata geçirilmesi ve istihbarat paylaşımının artırılması konularında mutabakata varıldı.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ