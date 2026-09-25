Bilecik'te geniş çaplı huzur uygulamasında üç aranan kişi yakalandı

Bilecik'te jandarma huzur uygulaması

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirildi. Uygulamada, kamu düzeninin sağlanması ve şüpheli hareketlerin tespitine yönelik kontroller yapıldı. Ekiplerin organizasyonu ve saha dağılımı sayesinde denetimler 14 farklı noktada eş zamanlı olarak yürütüldü.

uygulamanın kapsamı:

Operasyona 18 ekip ve 52 personel katıldı. Kontroller sırasında toplam 716 Türk vatandaşı ile 15 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı; ayrıca 360 araç kontrol edildi. Yapılan saha kontrolleri, bölgedeki hareketlilik ve risk unsurlarına yönelik bir tarama görevi gördü.

sonuçlar ve işlemler:

UYAP ve saha sorgulamaları neticesinde 3 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yakalama şerhi bulunan 1 araç yediemin otoparkına teslim edildi. Yakalanan şahıslarla ilgili adli süreçler başlatılırken, ekiplerin denetimleri bölgede güvenlik ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine katkı sağlamaya devam edecek.

BİLECİK’TE DÜZENSİZ GÖÇ UYGULAMASINDA 3 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI