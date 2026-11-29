toplantının gündemi:

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Faik Oktay Sözer başkanlık etti. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir brifing sundu. Toplantıda, mevcut güvenlik tedbirlerinin etkinliği ve sahada yürütülen faaliyetlerin sonuçları değerlendirildi.

saha çalışmaları ve tedbirlerin değerlendirilmesi:

Brifingde, il içindeki asayiş durumuna dair tespitler paylaşıldı; devam eden operasyonlar ile rutin denetimlerin koordinasyonu ve kaynak kullanımı üzerinde duruldu. Yetkililer, uygulanan tedbirlerin vatandaşların günlük yaşamına etkisini ve alınan önlemlerin iyileştirilmesine yönelik önerileri aktardı.

Toplantı boyunca, önceliğin huzur ve güvenliğin sağlanması olduğu vurgulandı. Mevcut uygulamaların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi planları tartışıldı.

vali sözer'in vurguları ve teşekkürleri:

Vali Faik Oktay Sözer, emniyet hizmetlerinin etkin, disiplinli ve koordineli sürdürülebilmesinin önemine dikkat çekti. Vatandaşların güvenlik beklentilerinin karşılanmasının öncelikli hedef olduğuna işaret eden Vali Sözer, saha ekiplerinin çalışmalarının takip edileceğini açıkladı.

Toplantının sonunda Vali Sözer, görev yapan personele teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu ve yürütülen çalışmaların devamı için gerekli desteğin verileceğini belirtti.

BİLECİK'TE ASAYİŞ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI